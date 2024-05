Anna Lewandowska przeżyła nerwową sytuację na lotnisku. Ktoś chciał ją OKRAŚĆ. "Dobrze, że umiem karate"

Od 20 do 26 maja Anna Lewandowska będzie w Polsce. Wtedy odbywa się bowiem wiosenny "Camp by Ann" w Dojo (Stara Wieś). Obóz zaczyna się dopiero w poniedziałek, ale trenerka zdecydowała, że przyleci do Polski już w sobotę. Niestety - miała "podróż z przygodami".