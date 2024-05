Anna Lewandowska pochwaliła się akrobatycznymi umiejętnościami córki. Przy okazji pokazała TWARZ dziewczynki (FOTO)

Ewe 40 min. temu zgłoś do moderacji 16 0 Odpowiedz

Hipokryzja Anki wylewa się chyba już z każdego otworu jej ciała.. Chroni dzieci - po czym na każdym kroku udostępnia ich wizerunek, smaruje się swoimi kosmetykami zachwalając jakie to cuda nie są - po czym idzie się ostrzyknąć, mówi o samoakceptacji i pokochaniu własnego ciała - poczym robi sobie cycki, zachwala suplementy swojej firmy - po czym idzie robić wlewy witaminowe do szpitala. Można mnożyć jej wywody do porzygu.. Anka to typowa atencjuszka bez kręgosłupa moralnego wciskająca kity sypiąc z rękawa.