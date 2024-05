Matura z języka angielskiego z polskimi gwiazdami. Pamiętacie "Cotton, cotton, bawełna", "Me is Victoria Beckham" i inne kultowe teksty? (ZDJĘCIA)

Anna Lewandowska, która z racji zawodu męża, pomieszkuje w różnych krajach, lubi zwracać się do swoich fanów na Instagramie po angielsku. Często jednak zdarzają jej się wpadki, np. wtedy, gdy napisała: "Who like Mondays? It's sooooo cold outside. Have a great day! Greetings from Warsaw". Czujni internauci szybko wytknęli jej, że poprawną formą w tym zdaniu jest "likes", a nie "like".