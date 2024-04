Agnieszka Kotońska zaliczyła BOLESNY powrót do szkoły. Przerósł ją język angielski: "Niech oni się uczą polskiego"

Stacja TTV ruszyła z nowym formatem, w którym uczestnicy wracają do szkoły. W " Back to school. Prawdziwy egzamin" udział biorą celebryci, którzy skończyli szkołę podstawową wiele lat temu. Teraz ponownie mierzą się z fizyką, matematyką, chemią, a nawet piszą rozprawki.

Trudna lekcja angielskiego w "Back to school"

W niedzielnym odcinku " Back to school. Prawdziwy egzamin" uczestnicy programu mieli lekcję języka angielskiego. Misiek Koterski natychmiast opuścił klasę , twierdząc, że jego angielski "nie jest najlepszy" . Tłumaczył, że ma spotkanie autorskie swojej książki i musi natychmiast wyjść. Agnieszka Kotońska znana głównie z " Gogglebox. Przed telewizorem " już kilka tygodni temu przyznała, że powrót do szkoły był dla niej trudnym doświadczeniem.

Powrót do szkoły był dla mnie bardzo ciężki, dlatego, że ja już teraz zajmuję się zupełnie czymś innym. Twierdzenie Pitagorasa czy tablica Mendelejewa zawsze były dla mnie udręką (...). Ułamki, całki, te wszystkie inne rzeczy... To zawsze mi kulawo szło i to było widoczne również w tym eksperymencie - mówiła w rozmowie z party.pl.