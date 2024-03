Gwiazdy nowego show TTV kontra wiedza ogólna. "Krzyżaki", prezydent "Narodowicz" i tajemnicza liczba pi to dopiero początek...

Gwiazdy nowego show TTV kontra wiedza ogólna. Działo się, oj działo

Nic zatem dziwnego, że stacja TTV dostrzegła potencjał w ciągłych kompromitacjach aspirujących celebrytów, którzy przegrywają z wiedzą z podstawówki. Na antenie zadebiutował właśnie program "Back to School. Prawdziwy egzamin", w którym grupa gwiazd stacji, kilka osób znanych z sieci i Michał Koterski stanęli przed kolejnym takim wyzwaniem.

Zaczęło się niewinnie, bo od krótkich spotkań z nauczycielami, którzy chcą zapewnić uczestnikom prawdziwy powrót do szkolnych lat. Na pierwszy ogień poszedł Dominik Abus , który wraz z Krzysztofem Radzikowskim komentuje programy w "Gogglebox. Przed telewizorem" . Przez pytanie matematyczne przebrnął z drobną pomocą, a potem przyszedł czas na znaną wszystkim uczniom lekturę.

Co prawda treść inwokacji Mickiewicza Dominik przytoczył w miarę poprawnie, ale musiał się chwilę zastanowić nad tym, skąd właściwie jest ten fragment. Może być jednak z siebie dumny, bo odpowiedział poprawnie, czego nie można powiedzieć o wszystkich. Niektórym szło zdecydowanie gorzej.

Jaki znasz chociaż jeden utwór Aleksandra Fredry? Co Fredro napisał? - zapytała pani w komisji.

Poczekaj, poczekaj, te Krzyżaki? - zaczęła, na co pan zareagował szerokim uśmiechem. Zdaniem Karoliny walczyli "z nami".

No, Polakami... - kontynuowała niepewnie, a na pytanie o to, czy o kimś jeszcze nie zapomniała, dorzuciła: Nie, sami. Sami żeśmy chyba szli na nich.

"Wesele", biernik i "tajemnicza" liczba pi. Oto wiedza gwiazd nowego show TTV

Następny był Michał Koterski . Co on właściwie tu robi? Jak twierdził, "idzie na żywioł". Nie kłamał.

Zdarzyła się taka postać w pana życiu, którą pan zagrał. Gierek był niedawno. To mam takie pytanie, co oznacza skrót PZPR? - zapytano.

No, prawie. Idźmy więc dalej.

O Jezu. Pi raz drzwi, ty! - rzucił błyskotliwie Misiek. Po tym, jak już poznał właściwą odpowiedź, odpowiedział: O kurde, no. Nie powiem, że zapamiętałem, niech ci będzie. Wierzę ci na słowo!

Nie wstydzę się - mówił po fakcie. Wiem, że w czym innym jestem dobry i też wiem, że mam braki z nauki, ogromne. Wiem, że one wyjdą, ale nie boję się tego.

Potem na salę wszedł "Modny tata" Michał Będźmirowski. W ankiecie napisał, że "czytanie to siłownia dla mózgu", co spotkało się z uznaniem pani z komisji. Potem jednak przeszliśmy do rzeczy.