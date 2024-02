Test wiedzy w "Królowej przetrwania". Było gorzej, niż się spodziewacie: "SŁOŃCE KRĘCI KOŁO ZIEMIA"

intelektualis... 2 godz. temu zgłoś do moderacji 227 19 Odpowiedz

królowa przetrwania potem wielka tragedia, jak w programidle ślub od pierwszego wejrzenia, gdzie złamane i zszargane zostały wszytkie normy. Uczestnicy potem skarżą się, że nie mogą wyjść z domu, bowiem wszyscy wyśmiewają ich i sekują ich. Ci uczestnicy w tym programidle dla nieuków i gawiedzi robią z siebie permanentne dna.Nie wiem gdzie one kończyły szkoły, ale pokazuje się (wiem,że wszystko jest wyreżyserowane), najgorsze instynkty tych chorych ludzi. Producenci przescigają się w tych żenujących pomysłach. DLa kogo to jest produkowane, wszak niepełnosprawnych umysłowo z takim poziomem nie ma aż tylu Tak patrzę, patrzę i się zastanawiam jak możliwe, że produkują takie beznadziejne programidła dla rozumnych inaczej w stopniu bardzo głebokim. Przecież ta ze sprasowaną gębą, ruda dziewucha, to psychiczny mutant.Jak możliwe, że dziunie, których poziom intelektualny zatrzymał się na poziomie deski klozetowej mają czelność pokazywać się na światło dzienne. Nie przeczytało to żadnej ksiązki, Moniuszko w ich mniemaniu to geodeta, zaś Grechuta, to zapewne piłkarz. Litości, do jakiego poziomu prymitywizmu mozna zejść, by pokazać sie w necie lub telewizji.