Tak kiedyś wyglądały uczestniczki "Królowej przetrwania". Różnice są KOLOSALNE: Marta Linkiewicz, Aneta Glam, Ewelona (ZDJĘCIA)

Chociaż mogłoby się wydawać, że telewizja widziała już wszystko, to jednak walka pięknych, lecz nieco odklejonych od świata celebrytek w samym sercu egzotycznej dżungli stała się niewątpliwie przepisem na sukces. A mowa oczywiście o show " Królowa przetrwania ".

Za sprawą programu widzowie po raz pierwszy mogli zobaczyć też niektóre z pań bez makijażu. Dżungla to bowiem (niestety) nie ścianka... Nie da się jednak ukryć, że największym zaskoczeniem może być jednak to, jak bohaterki "Królowej przetrwania" wyglądały, zanim zyskały sławę i pieniądze, które umiejętnie zainwestowały na przykład w... zabiegi medycyny estetycznej. Postanowiliśmy więc to sprawdzić.