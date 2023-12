Ewelona twierdzi, że kamera ją pogrubia. Tak skomentowała swój wygląd w "Królowych Przetrwania": "STRASZNIE"

esteta 7 min. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

to nie chodzi o to , by takiemu półmózgowi pomóc. Upośledzenie na pyskach ewidentne, czytanie ze zrozumieniem niemożliwe, że względu na fakt, iż myślenie jest dla niego zbyt trudną czynnością. Pozostaje zezowaty, brudny i patologiczny. Po co taki program? by go zwyczajnie ośmieszyć. Programidła z patologią społeczną, skierowane do patologii społecznej, kupionej za pięćset złotych. które lubują się w discopolowych wyciach martyniuka, zapały czy innego buraka z gradobicia. Nie potrzeba myśleć , tylko czekać aż pomoc spoleczna przyniesie..kasę. Program o permanentnej patologii, za którą tylko śmieszność i zażenowanie.