Esmeralda Godlewska sprawiła sobie NOWE ZĘBY w tureckiej klinice. W tej samej placówce Ewel0na otarła się o śmierć...

W ostatnich miesiącach w mediach sporo mówiło się o ofiarach tureckich klinik medycyny estetycznej, dla których pogoń za wymarzonym wyglądem prawie skończyła się tragicznie. Mimo wszystko wciąż nie brakuje celebrytek chętnych, by oddać się w ręce tamtejszych chirurgów. Do grona miłośników tureckiej medycyny estetycznej bez wątpienia można zaliczyć Esmeraldę Godlewską. Na początku roku celebrytka wybrała się do jednej z klinik w Stambule, w której poddała się całej serii upiększających zabiegów, w tym wymianie implantów oraz liftingowi piersi, liposukcji brzucha i pleców czy brazylijskiemu liftingowi pośladków.