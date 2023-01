Esmeralda Godlewska poleciała do Turcji po NOWE PIERSI, brazylijski lifting pośladków i liposukcję w zestawie... (ZDJĘCIA)

Tureckie dobra medycyny estetycznej stały się prawdziwym hitem wśród polskich celebrytek, które co jakiś czas wyruszają tam po totalne metamorfozy. Takowe podróże szczególnie upodobała sobie Laluna Unique , która do tureckiej kliniki lata średnio raz na miesiąc...

Mam włożone aż 700 ml cc, profil okrągły i nie były one władane pod mięsień . Mój stary implant został wyjęty . Powiem Wam, że naprawdę tutaj i doktor i cała załoga jest na najwyższym poziomie [...]. Mam porównanie , bo robiłam w Polsce piersi i to tak wcale nie wyglądało.

Celebrytka wyznała też, że czuła się uwięziona w swoim ciele , dlatego zdecydowała się na obszerną liposukcję . Zaznaczyła jednak, że nie jest to - oczywiście - droga na skróty , ale jeśli miała możliwość zrobienia sobie takowego zabiegu, to po prostu z niej skorzystała.

Byłam uwięziona w swoim dawnym ciele. Teraz po prostu chcę mi się płakać ze szczęścia. Miałam również zrobioną liposukcję brzucha, pleców, boczków oraz bbl. Ja naprawdę nie dowierzam w to, że to się wydarzyło. Tak, jak mówiłam, byłam więźniem w swoim ciele i to nie jest droga na skróty. Po prostu, jeśli mamy taką możliwość, to dlaczego z tego nie skorzystać. No, oczywiście, trzymam dietę, teraz naprawdę nadchodzą zmiany - mędrkowała.