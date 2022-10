RZADKI WIDOK! Esmeralda Godlewska pokazała się BEZ FILTRÓW na konferencji Prime Show MMA! Poznajecie? (ZDJĘCIA)

Gdy już wydawało nam się, że kariera Esmeraldy Godlewskiej zakończyła się wraz z pasmem porażek i kompromitacją w pojedynku na plaskacze z nomen omen "Patusią Show", celebrytka raz jeszcze udowadnia, że wciąż tli się w niej płomień współzawodnictwa. Godlewska już wkrótce zmierzy się na ringu z Zusje , która nadal dochodzi do siebie po byciu zmasakrowaną przez Lil Masti na ostatniej gali High League. Panie tym razem wystąpią w barwach federacji Prime Show MMA. Mają już nawet za sobą konferencję, na której zadeklarowały, że w pocie czoła pracują nad formą do walki.

Dużo bardziej niż obiecanki-cacanki zainteresowała nas powierzchowność Esmeraldy , która, nie ma co ukrywać, różni się znacznie od wizerunku, który na co dzień prezentowany jest na instagramowym profilu gwiazdki. Różnice dostrzegalne są przede wszystkim w całkowicie odmiennym owalu twarzy i linii żuchwy .

Internauci dostrzegli zmiany nie tylko w wyglądzie Esmeraldy, ale też i sposobie formułowania przez nią wypowiedzi. Faktycznie wygląda na to, że Godlewska pożegnała się na dobre z wulgarnymi przecinkami i rzucaniem szklanek w swoich oponentów. Siedząc naprzeciwko Zusje, wypowiadała się o swej konkurentce z należytym szacunkiem, grzecznie opowiadając o tym, jak cieszy się na powrót do sportu. Aż można by pomyśleć, że ktoś podmienił nam Esmeraldę!