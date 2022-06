Zusje pokazuje, jak WYGLĄDA JEJ ZMASAKROWANA TWARZ 10 dni po walce: "Nie wyglądam najlepiej" (FOTO)

Patocelebrytki walczyły w małych i twardych rękawicach, przez co twarz Zusje po walce nie wyglądała za ciekawie . Kamila schodziła z ringu zalana krwią i spuchnięta na tyle, że rysy jej twarzy niemalże zniknęły . Obrażenia były tak duże, że influencerka zmuszona była od razu pojechać do szpitala.

To była walka o spełnienie mojego największego marzenia - mieszkania. (...) w swoją wygraną wierzyłam tak, jak w to, że to mieszkanie będzie kiedyś moje. Jak widać, nie można mieć wszystkiego. Bez tej wiary chyba bym nie wyszła do oktagonu - czytamy.