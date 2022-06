Zusje ZMASAKROWANA przez Lil Masti na gali High League. Celebrytka trafiła z poważnymi obrażeniami na SOR (ZDJĘCIA)

Koniec końców najszerzej komentowanym starciem wieczoru było to w wykonaniu Lil Masti i Zusje . Aniela Bogusz jest znaną weteranką freak-fightów i może pochwalić się pasem mistrzowskim FAME MMA (który odebrano jej zresztą w atmosferze skandalu). Kamila Smogulecka z kolei słynie z tego, że nie boi się żadnego wyzwania i walczy do upadłego. Wyjątkowa bojowość patocelebrytki w połączeniu ze słabszą formą doprowadziły do tego, że 26-latka dała się sprać przeciwniczce na kwaśne jabłko.

Tym razem organizatorzy postanowili nieco urozmaicić walkę kobiet, dlatego zdecydowano się na boks birmański . Popularne lethwei charakteryzuje się niezwykłą brutalnością ze względu na małe i bardzo twarde rękawice . Co więcej, dozwolone są uderzenia głową. W ciągu trzech rund na ringu "Sexmasterka" zdążyła tak obić twarz konkurentki, że gdy zakrwawiona i posiniaczona Zusje schodziła z ringu, jej rysy były niemal niemożliwe do rozpoznania. Obrażenia były na tyle poważne, że Kamila zmuszona była pojechać na SOR. Na InstaStory fighterki pojawiła się relacja, jak celebrytka jeździ po szpitalnym korytarzu na wózku inwalidzkim.

Co więcej w sieci pojawiły się informacje, jakoby Smogulecka miała złamaną kość oczodołu, co wymagać by miało operacji. Poprosiliśmy Zusje o komentarz w tej sprawie, jednak do tej pory nie uzyskaliśmy odpowiedzi.