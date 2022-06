Internauci ZBULWERSOWANI odwołaniem walki na gali High League: "Ale ludzi W CHU*A ZROBILIŚCIE"

FreaKomentato... 14 min. temu zgłoś do moderacji 7 5 Odpowiedz

Przesada z tym (pato) celebryci - nie wszyscy, nie można generalizować. A pudelek to nie jest (pato) portal? Jaki tutaj jest niby poziom newsow :D Ja uważam, że walki freak fightów są dużo ciekawsze niż klasyczne, sportowe mma - np. ksw. Oczywiście nie jest to wyszukana rozrywka ale czy pudelek to wyszukana literatura? :D Wszyscy tu piszą komentarze jakby tylko do teatru albo opery chodzili co sobotę. A co do bijatyki to też wszyscy oburzeni jakby nigdy polskiej ligi piłki nożnej nie widzieli... gdzie regularnie jest wstyd czy to w kraju czy za granicą.