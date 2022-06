Krew, pot i gwiazdy - HIGH League już w sobotę w PPV!

Artykuł poleca HIGH League

Znacie ich z kanałów na YouTube, Instagrama czy pokazów kulturystycznych. Niektórych z nich znacie też z ringu, ale nigdy z TAKIEGO! HIGH League to coś więcej niż zwykłe walki. To widowisko i spektakl, który nie bierze jeńców i wciśnie Was w fotele z wrażenia!

Szykujcie się na krew, pot i prawdziwe emocje! To będzie 9 niezapomnianych pojedynków. W tej edycji zmierzą się ze sobą streetfighter, raper i gwiazda GM2L, Alberto Simao, oraz jeden z najsłynniejszych polskich influencerów, powracający do klatki po raz czwarty, Marcin Dubiel. Jedno jest pewne – to spotkanie rozgrzeje publikę! Emocje nie opadną również wtedy, gdy w arenie pojawią się prawdziwi mistrzowie kulturystyki, czyli Robert "Robur WK" Orzechowski i Robert "Hardkorowy Koksu" Burneika (tu pozostaje nam tylko mieć nadzieję, że scena wytrzyma ten ciężar i moc ciosów).

HIGH League to impreza z parytetem, dlatego w brutalnym boksie birmańskim zmierzą się dwie gwiazdy polskiego YouTube’a i influencerki - Aniela "Lil Masti" Bogusz i Zusje Astafiewa. Niech Was nie zmylą ich słodkie buzie – to prawdziwe fighterki, które nie boją się krwi. A tej nie zabraknie podczas ich starcia!

Dodatkowym smaczkiem 3. edycji HIGH League jest to, że po praz pierwszy w historii freak-fightów na jednej gali wystąpią… ojciec i syn! Tak, ten rodzaj emocji zbliża pokolenia! Denis "Bad Boy" Załęcki (syn) zmierzy się z Mateuszem "Don Diego" Kubiszynem, a Dawid "Crazy" Załęcki (ojciec) z Alanem "Alanikiem" Kwiecińskim. Wygra młodość czy doświadczenie? Przekonajcie się sami 4 czerwca!

Myślicie, że to wszystko? Otóż nie! W kolejce do klatki stoją takie nazwiska jak mistrzyni świata w boksie Ewa "Kleo" Brodnicka, piosenkarz Kamil Kossakowski, gwiazda telewizji Mateusz "Tarzan" Leśniak czy influencerzy Przemysław "Kolar" Kolarczyk i Paweł "Scarface" Bomba. A poza klatką odbęda się koncerty między innymi Malika Montany czy Mr. Polska!

Moglibyśmy napisać tu więcej, ale prawda jest taka, że wydarzenia o takim kalibrze nie da się opisać, je trzeba po prostu przeżyć na żywo… tylko na HighLive.TV!