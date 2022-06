High League: Grupa pseudokibiców wdarła się na trybuny i wszczęła KRWAWĄ bójkę! "Kaszlemy, oczy nam łzawią" (WIDEO)

Major Suchokl... 13 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Takie są dzisiaj autorytety młodzieży.Widzą ,że nie warto się uczyć i mają przykłady gdzie taka E-prostytutka,ćpunka czy sterydziarz za taką walkę, która trwa nie raz 30 sekund w najdłuższym wydaniu 9minut dostają 300tys -do 700tys zł do tego nie wszystkich,ale większości przerost formy nad treścią jest tak wielki jakby odkryli nowy pierwiastek.Co do najciekawszej walki Don Diego vs Bad Boy to organizatorzy dmwiedsieli się,że jeden z zawodników jest z Torunia, gdzie jest zła krew między Toruniem a Gdańskiem.Propsy dla Dawida , który pokonał łatwo Alana,a Hardkorowy koksu zakręcił się, poddał walkę,ale kasę przytulił.