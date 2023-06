Afera pod najnowszym postem Radosława Majdana. Poszło o NOGI Małgorzaty Rozenek: "Proszę tak małżonce nie pozwalać!" (FOTO)

Nieco ponad tydzień temu Małgorzata Rozenek ogłosiła, że wraz z rodzinką wybiera się na kolejne wakacje kamperem . Przypomnijmy, że dwa lata temu wesoła gromadka pojechała do Szwecji, skąd uraczyła fanów mnóstwem internetowych relacji. Objazdowa podróż musiała przypaść Majdanom do gustu, a ich tegoroczną destynacją okazało się kolejne nordyckie państwo - Dania.

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan znów podróżowali kamperem. Nie obyło się bez dramatów

Internauci strofują Małgorzatę Rozenek. Wszystko przez jej nogi

Zapracowani małżonkowie musieli dość szybko zakończyć swoją zagraniczną przygodę. Już w środę Radosław Majdan poinformował w mediach społecznościowych, że kamper, w którym podróżował z rodzinką, zawitał ponownie na polską ziemię. Emerytowany piłkarz pochwalił się przy okazji pozornie zwyczajnym zdjęciem. Widzimy na nim rozmawiającą przez telefon Małgorzatę Rozenek , która trzyma nogi na desce rozdzielczej wycieczkowego pojazdu . Czujni internauci zauważyli, że nie jest to najlepsza pozycja do podróżowania.

Nie wolno tak trzymać nóg w samochodzie. To raczej nie parking; Szkoda by było tych pięknych nóg, a w razie wypadku niestety byłyby strzaskane jak zapałki...; Niestety muszę się przyłączyć do komentarzy. Sama tak robiłam w aucie jako pasażer, ale naprawdę szkoda zdrowia i życia...; Proszę tak małżonce nie pozwalać siedzieć podczas jazdy. Podczas kolizji nogi składają się jak harmonijka - pisali zatroskani internauci.