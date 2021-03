Afera pod zdjęciem Joanny Opozdy. Poszło o psie przekąski: "Dajesz swojemu psu ŚWIŃSTWO"

Jołda 20 min. temu zgłoś do moderacji 22 1 Odpowiedz

Z jednej strony fajnie by było zebu ludzie z taka samą troską dobierali jedzenie dla siebie i swoich dzieci, chociaż z drugiej strony - jakość tych wszystkich karm typu Pedigree czy Whiskas (dla kotów), to pozostawia wiele do życzenia. Pełnowartościowa karma dla psa powinna zawierać minimum 50% czystego mięsa, a każdy, kto się trochę tym interesuje lub ma pupila, ten czyta składy i wie, że w karmach takich „supermarketowych” to zamiast czystego mięsa znajdziemy tam odpady garmażeryjne (skóry, pazury, genitalia itp). A to, że zwierzakom to smakuje, to raczej efekt dodatków smakowych itp. Sama mam zwierzaka, który niestety ale ma alergie pokarmowe, więc tak jak sama nie jem byle czego, to byle czego też nie dam swojemu psu.