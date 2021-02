Skruszony Antek Królikowski wręcza Joannie Opoździe bukiet czerwonych róż (ZDJĘCIA)

Związki celebrytów zwykle rozpoczynają się w blasku fleszy i, niestety, szybko się kończą. Czym jednak byłby show biznes bez dramatycznych zwrotów akcji? Przekonali się o tym fani Joanny Opozdy i Antka Królikowskiego . Choć wydawało się, że ich związek to już przeszłość, a aktor układa sobie życie u boku byłej dziewczyny , sprawy przybrały nieoczekiwany obrót.

Jak donosi nasz informator, Królikowski od kilku tygodni jest częstym gościem u Joanny i "błaga ją o wybaczenie". Skruszony i niepewny swojego losu Antek nie przychodzi w odwiedziny z pustymi rękami, lecz obsypuje byłą dziewczynę kwiatami. Choć wielu mogłoby nie uwierzyć w jego nagłą przemianę, są na to dowody. Ostatnio paparazzi przyłapali aktora przed blokiem Opozdy. Wszystko wskazuje na to, że była to spontaniczna wizyta. Antek wysiadł ze swojego auta z naręczem czerwonych róż i wręczył je ukochanej. Następnie zamienili kilka zdań i odjechał. Joanna, która początkowo z rezerwą przyjęła bukiet, potem wyraźnie się rozpromieniła i nawet pomachała Antkowi na pożegnanie.