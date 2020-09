Afera w "Love Island". Alicja pokłóciła się z Adą: "POJE*AŁO CIĘ?!"

Love Island to program, w którym młodzi single dobierają się w pary podczas pobytu w luksusowej hiszpańskiej willi. Producenci dbają o to, aby dochodziło do jak najczęstszych zmian partnerów, wyznaczając uczestnikom rozmaite zadania i podsyłając kolejnych atrakcyjnych chłopaków i dziewczyny.

Relacje w grupie zmieniają się niczym w kalejdoskopie. Trudno połapać się, kto jest czyim przyjacielem, a kto wrogiem.

W poniedziałkowym odcinku "Wyspy Miłości" doszło do pierwszej w tym sezonie ostrej kłótni między Alicją a Adą, które do tej pory uchodziły za dobre koleżanki. Nagle niespodziewanie "skoczyły sobie do oczu" - oczywiście poszło o chłopaka, a konkretnie o Mikołaja.

Najśmieszniejsze wypowiedzi uczestników "Love Island"

Zaczęło się od rozmowy Alicji z Julią, która twierdziła, że Ada rozpowiada, iż Alicji podoba się Mikołaj. Alicja postanowiła natychmiast wyjaśnić to z Adą i nie przebierała w słowach.

Czy ciebie poje*ało?! O co chodzi z Mikołajem? Jakie "brać za Mikołaja"? O co ci chodzi? - krzyczała.

Przecież dzisiaj mi powiedziałaś, że coraz częściej Mikołaj ci chodzi po głowie! - broniła się Adrianna.

Co?! Ty jesteś chora? W życiu czegoś takiego nie powiedziałam! Jak Mikołaja skoro ja z nim jestem?

Powiedziałaś, że wahałaś się między Miką a Mikołajem, a Mikołaj ci się podoba i myślisz o nim - upierała się Ada.

Alicja była coraz bardziej wściekła.

Czy ty jesteś normalna? I jeszcze chodzisz i gadasz to do wszystkich. W życiu bym nie powiedziała czegoś takiego o Mikołaju. Ku*wa, w życiu! Może powiedziałam "Miki", bo mi się poje*ało i czasem mówię "Miki". To jest takie fałszywe! Jak można chodzić cały dzień, udawać, że fajnie, fajnie, być dla kogoś miłym, mając z tyłu głowy takie coś? - grzmiała 25-latka.

Adriannie także puściły nerwy: "Ale Alicja! Co ty w ogóle pie*dolisz?! Zastanów się troszeczkę!"

Gdy emocje opadły, Ada zalała się łzami i wyciągnęła rękę na zgodę. Kłótnia między dziewczynami zasiała jednak ziarno wątpliwości u Miki, który przyznał, że "zniechęcił się" do dalszego zabiegania o Alicję.

Zobaczcie, jak wyglądała kłótnia dziewczyn: