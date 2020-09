"Love Island". Nowy mieszkaniec Wyspy Miłości to... weteran amerykańskich programów randkowych

32-latek od piątego roku życia mieszka w Nowym Jorku i na co dzień pracuje w branży nieruchomości na słynnej Piątej Alei. Kamil uważa, że jego największymi zaletami są dojrzałość , pozytywne nastawienie oraz umiejętność zachowania spokoju w najróżniejszych sytuacjach. Świeżo upieczony Wyspiarz interesuje się fotografią, jest miłośnikiem psów, a do życia podchodzi z optymizmem.

Nicalek chciałby odnaleźć w Love Island nową życiową partnerkę. Co ciekawe, to nie pierwszy raz, kiedy 32-latek walczy o miłość w telewizji. Jedna z fanek show zauważyła bowiem, że Kamil ma także na koncie występy w uwielbianych przez Amerykanów programach randkowych - The Bachelorette oraz Bachelor in Paradise - w których spragnieni uczucia panny i kawalerowie poszukują wymarzonych małżonków. Nicalek wziął udział w programach w 2018 roku. W pierwszym odpadł jako drugi spośród 28 uczestników. W drugim show także nie udało mu się odnaleźć wybranki serca - podczas finałowego odcinka rozstał się z poznaną w programie partnerką na scenie.