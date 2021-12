Afera w "Sprawie dla reportera". Mecenas kłóci się z matką chorego chłopca: "Matka, która kocha dziecko, musi się zastanowić, JAKI MU GOTUJE LOS"

Maskra 1 godz. temu zgłoś do moderacji 427 87 Odpowiedz

20 tydzień ciąży to już 5 miesiąc. Jak widać wada serca jest do zoperowania wiec to nie brak możliwości leczenia jest problemem tylko brak pieniędzy! Medycyna się rozwija właśnie dlatego ze leczy ciężkie przypadki. To nie jest bezmózgowie gdzie płód nie przeżyje, to dziecko ma realne szanse na życie tylko kasy brak. Mecenas bez sumienia i zwykłej ludzkiej empatii - bo co kogo obchdodzi co ona by zrobiła