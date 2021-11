Sprawą katolickiej tiktokerki zajmie się PROKURATURA! "Pochwalała przestępstwo, jakim było nieudzielenie pomocy Izabeli z Pszczyny"

Najjjkę zdążył już chyba poznać każdy aktywny użytkownik TikToka w Polsce. Kontrowersyjna twórczyni nie jest szczególnie lubiana przez internautów. Dziewczyna, która przedstawia się jako "dumna katoliczka", zasłynęła homofobicznymi wypowiedziami i krytykowaniem Strajku Kobiet. Ostatnio Najjjka odniosła się do śmierci ciężarnej Izabeli z Pszczyny i po raz kolejny zszokowała większość odbiorców.

Bardzo dobrze, że tak się stało! Bo mimo wszystko to nie ludzie mają decydować o tym, które dziecko przeżyje, a które nie - wypaliła Najjjka na początku swojej wypowiedzi.

Kto wam zezwolił na takie traktowanie życia? Nie macie w ogóle w sobie miłości do tych najmłodszych osób. Poza tym widzę, jak sumienie sobie chcecie po prostu wytrzeć słowem "płód". Polecam wrócić na biologię wszystkim osobom, które będą się tłumaczyć, że to absolutnie nie jest człowiek i że można się go pozbyć. Ale wracając do tej sytuacji, lekarze mieli ratować i kobietę, i dziecko. Nie wiadomo, jak to wyglądało za plecami, kobieta mogła też coś źle zrozumieć przez lekarzy (...) - stwierdziła tiktokerka.

Ja osobiście się bardzo cieszę mimo wszystko, że wyszła taka ustawa, bo przynajmniej żadne dziecko na tym nie ucierpi w brzuchu mamy. To wy (...) prowadzicie chorą selekcję, na którą Pan Jezus się absolutnie nie zgadza. Widzę, że wy chcecie mieć po prostu krew na rękach, zezwalając na aborcję! Owszem, ja uważam, że lekarze źle postąpili w tym przypadku, bo na pewno było jakieś inne wyjście! - wyznała.

Aktywistka pro-life krzyczała też do telefonu, że ludzie popierają prawo do aborcji, by "uprawiać seks z partnerem i nie ponosić konsekwencji".

Przestańcie prowadzić jakąś chorą selekcję, że ta osoba ma żyć, a ta nie! Pytaliście Boga o zdanie? Nie, nie pytaliście! Bo wy patrzycie tylko na to, żeby w życiu wam było delikatnie, żebyście mogli sprawiać sobie przyjemność z partnerem ile wlezie i nie ponosić za to żadnej konsekwencji! (...) Bardzo dobrze, że lekarze nie popełnili tutaj grzechu związanego z aborcją, bo mieliby krew na rękach, tak jak wy - dodała.

Szokującymi słowami Najjjki zajął się Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Jak czytamy na facebookowym profilu organizacji, sprawa zostanie zgłoszona do prokuratury. Ośrodek powołuje się na art. 255 Kodeksu Karnego.

MŁODA KOBIETA PUBLICZNIE POCHWALA PRZESTĘPSTWO - ZAWIADAMIAMY PROKURATURĘ. Każdy ma prawo do swoich poglądów i każdy ma prawo je wygłaszać tak długo, jak długo ich upublicznianie nie narusza przepisów kodeksu karnego. Szanujemy pogląd zarówno zwolenników, jak również przeciwników dopuszczalności aborcji - jednak w wypadku tej młodej kobiety na nagraniu doszło do zupełnie innej sytuacji. Tiktokerka posługująca się pseudonimem "Najjjka" publicznie pochwalała przestępstwo, jakim było nieudzielenie pomocy pani Izabeli, która trafiła do szpitala w Pszczynie, gdzie zmarła. W Polsce publiczne pochwalanie przestępstwa jest zabronione mówi o tym jeden z przepisów kodeksu karnego. (...) W tej sytuacji jesteśmy zmuszeni złożyć zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez "Najjjkę" - czytamy.

Myślicie, że Najjjkę spotkają jakieś konsekwencje?