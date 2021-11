Małgorzata Rozenek wzywa do protestu przed Trybunałem Konstytucyjnym: "NIE ZAPOMNIMY, IZO Z PSZCZYNY"

Nie milkną echa tragedii, do której doszło przed kilkoma dniami w szpitalu w Pszczynie. 30-letnia Izabela trafiła do placówki w 22. tygodniu ciąży, obawiając się o swoje zdrowie. Mimo pogarszającego się stanu pacjentki i zdiagnozowanego bezwodzia lekarze nie dokonali aborcji, czekając, aż serce płodu przestanie bić. Wdała się sepsa. Młoda kobieta nie przeżyła.

Nie umiera ten, kto trwa w sercach i pamięci naszej… Izo z Pszczyny - nie zapomnimy. Z szacunku do Ciebie i troski o inne… To mogła być każda z Nas… Ile jeszcze? Co więcej? Co dalej? NIE POZWOLIMY! - pisze rozwścieczona Rozenek.