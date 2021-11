Pacjentka z tej samej sali o samopoczuciu ciężarnej Izabeli przed śmiercią: "TRZĘSŁA SIĘ, w nocy już klęczała i wymiotowała"

Gość 16 min. temu zgłoś do moderacji 103 1 Odpowiedz

Zaniedbanie personelu. Kobieta umiera a one jej wmawiają że to przeziębienie! Zawsze ale to zawsze jakby byłam w szpitalu miałam nie przyjemności z personelem , jak raz zwróciłam uwagę że jest mi zimno w sali powiedzieli , że to przez to że taka chuda jestem.