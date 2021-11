Wzburzona Maffashion deklaruje, że NIE CHCE mieć więcej dzieci! "Wolę, by mój syn był jedynakiem niż SIEROTĄ"

To, co się ostatnio wydarzyło (dotarło do opinii publicznej), ta bezsensowna i okrutna śmierć młodej kobiety. Młodszej ode mnie! Niech otworzy oczy tym, którzy nie widzą bądź odwracali dotychczas wzrok. To mogła być każda z nas! Po pierwsze, ratujmy zagrożone życie! Jak ratowanie życia w takich przypadkach może być dyskusyjne i obarczone stracham? Kara? Nie pojmuję. A lekarze? Są postawieni w najgorszej z możliwych sytuacji, nie mogą nieść pomocy w obawie o naruszenie prawa . Ogromnie współczuję całej rodzinie pani Izabeli. Dołączam się do kondolencji - pisze Maff.

Zostawiłam sobie te zdjęcia do prywatnej galerii. Bo są dla mnie sentymentalne i ważne. Ważne jest także to, co dzieje się w kraju, w którym żyję i planuję mieszkać z rodziną. To mój kraj, moi bliscy, moja ojczyzna, chcę tu mieć dom! Dom bezpieczny, który dba o swoich domowników! Nie mam innych bardziej wymownych zdjęć niż te w oczekiwaniu na poród (który do ostatniego końca jest "niewiadomą" i obawą, czy wszystko pójdzie dobrze). W moim przypadku podczas porodu pojawiły się komplikacje. Ale pozwólcie, zostawię to dla siebie. Całe szczęście skończyło się wszystko szczęśliwie. Ale! Mogło być różnie! Nie wyobrażam sobie sytuacji, w której lekarze boją się podejmować słuszne i ratujące życie decyzje. Strach być kobietą we własnym kraju - dodała.