TikTokerka twierdzi, że stosowanie antykoncepcji powoduje DEPRESJĘ: "Twoja dusza czuje, że nie była chciana na tym świecie"

Dzieco drogie. O ile potrafię zrozumieć, że tabletki antykoncepcyjne w pewnie sposób wpływają na organizm kobiety i powodują skutki uboczne, tak np. Prezerwatywny są w 100% bezpieczne (nie mylić ze skuteczne). Chyba, że ktoś ma uczulenie. Ale do sedna. Jak to niby jest powodem do grzechu? Toż to nawet na naukach przedmałżeńskich nam wytłumaczyć nie potrafili. Tylko tak klepali, bo musieli 🙄 podejrzewam, że większość księży prywatnie nie uważa antykoncepcji za grzech, ale głośno tego mówić nie mogą, no bo oczywiście hierarchowie by mogli ukarać 😉 W Piśmie Św. Słowa o tym nie ma. A "bądźcie płodni i rozmnażajcie się" jest możliwością a nie nakazem. Dostaliśmy możliwość przedłużana gatunku, a nie przymus. Proszę nie nadinterpretować. Uważam, że Bóg się za głowę łapie, jak slucha swoich przedstawicieli na ziemi i fanatyków religijnych.