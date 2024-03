Afera wokół nowego zdjęcia Kate Middleton. Zapozowała BEZ OBRĄCZKI (FOTO)

OGÓREK 35 min. temu zgłoś do moderacji 27 7 Odpowiedz

Przede wszystkim ona nie pozowała. To zdjęcie to nie tylko retusz to montaż z kilku poprzednich zdjęć. Na dodatek kiepsko zrobiony, bo widać to w wielu miejscach. Albo niech nie komentują niczego, albo jak ściemniają w celu zapewnienia jej spokojnej rekonwalescencji to niech robią to dobrze. Inaczej osiągają efekt odwrotny od zamierzonego.