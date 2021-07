Afera z dyplomem magisterskim Roberta Lewandowskiego! MAMY KOMENTARZ

🤣🤣🤣 6 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

Lewandowski 13 lat potrzebował na tytuł magistra, a Pjoter Żyła 9 lat robił LICENCJAT! Co najśmieszniejsze to oboje, na tej samej prywatnej, sportowej uczelni. Lewandowski napisał pracę o sobie samym, a Żyła o skokach narciarskich. Ludzie, jak oni serio muszą kupować dyplomy, bo nie wychodzi im pisanie o tym czym zajmują się praktycznie całe życie, to zastanowiłabym się czy maturka też nie była kupiona...