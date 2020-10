Robert Lewandowski OBRONIŁ PRACĘ MAGISTERSKĄ! (FOTO)

hv jkhvjk 6 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

Wyzsza szkola edukacji w sporcie? To sa jakies jaja? I przepraszam kiedy on na zajecia chodzil? Czy tok indywidualny, czyli na zajeciach nie bylo go w ogole? Przeciez to kpina, a nie wyzsze wyksztalcenie! Chodzenie na wyklady, cwiczenia, uczestnictwo codzienne w zyciu studenckim na uczelni daje obycie, wiedze, a nie jakies studiowanie jak mu sie przypomni, z domu.