Afery alimentowej ciąg dalszy. "Pytała pani córek o ZGODĘ na publiczne podanie kwoty?". Monika Mrozowska odpowiedziała

Ala 20 min. temu zgłoś do moderacji 9 1 Odpowiedz

Ja widzę dużo żalu z jego strony, mówił między wierszami, że rozwód był ciężki, to nie był jego wybór, itd. itp. Że wrzucono go do wora z ojcami, którzy mają gdzieś dzieci. Wygląda jakby jemu się jakiś plan na życie załamałał i nie mógł się z tym ciągle pogodzić. Ten jogin musi chyba popracować na tym żalem bo na razie zna się na medytacji jak pewna pani doktor na public relations i jak go ugryzie komar to wyciąga armatę.