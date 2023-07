Monika Mrozowska ogłasza znad basenu na Krecie: "Niezależność finansowa kobiet JEST SUPER". Nawiązuje do afery o alimenty?

Pola 1 godz. temu zgłoś do moderacji 22 5 Odpowiedz

W Polsce nie można żyć inaczej, jeśli dzieci to dwoje, troje to max., rozwód dozwolony jest jeden. Kobiety usuwają czwarte dziecko, tylko z powodu ,,bo co ludzie powiedzą". Niektóre kobiety nie wytrzymują ciśnienia i nie odchodzą od partnera nr 2 lub 3 choć powinny. To ocenianie innych jest straszne. Jak ma kilkoro dzieci to pewnie żyje z alimentów lub z 500 plus. Z kobiety zaradnej i pracującej robi się MOPsiarę. Pani Monika wykazała dużo odwagi rodzą dziecko nr 4 w tym chorym kraju. Jeżeli ktoś ma kilkoro dzieci to nie dlatego, że kocha seks, ale dlatego, że kocha dzieci. Mnóstwo kobiet zachodzi w nieplanowaną ciążę, co za problem usunąć w tych czasach dziecko, szczególnie jak się ma pieniądze. Każda moja koleżanka miała po dwie, a nawet trzy zabiegi, ale to matka wielodzietna jest rozwiązła. Jeżeli Pani Monika urodziła dziecko nr 4 to znaczy, że tego właśnie świadomie chciała, wiedząc z jakim hejtem przyjdzie jej się mierzyć.