Maciej Szaciłło wdaje się w OSTRĄ dyskusję z internautami: "Nie podaje się kwot WCALE! Post Moniki przeczytały nasze dzieci"

Agas 3 min. temu

Trzeba brać pod uwagę, że to nie tylko ojciec ma łożyć na dziecko więc biorąc pod uwagę że jest 700 PLN po stronie Ojca to jest 700 PLN po stronie Matki. Więc wychodzi chyba kwota za którą można utrzymać dziecko. Plus jak ojciec zabiera dziecko na dłużej niż 2 weekendy w miesiącu to też pokrywa koszty utrzymania w tym czasie. Nie rozumiem dlaczego uważa się że facet po rozstaniu ma utrzymywać dzieci i matkę swoich dzieci. Jak go stać i ma taką ochotę to ok ale to nie jest obowiązek.