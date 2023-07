Maciej Szaciłło w mocnych słowach reaguje na wpis Moniki Mrozowskiej o alimentach: "TO KRZYWDZĄCE!"

W piątek Monika Mrozowska postanowiła zareagować na dociekania jednej z internautek, którą nurtowało to, skąd celebrytka ma pieniądze na tak częste podróże. W obszernym wpisie 43-latka nie kryła irytacji. Mimo to zdecydowała się nakreślić sytuację. Zapewniła, iż od lat ciężko pracuje i "przy okazji" wyjawiła kwotę, jaką z tytułu alimentów otrzymuje na dwójkę dzieci.

Maciej Szaciłło reaguje na wyznania Moniki Mrozowskiej dotyczące alimentów

Dzisiaj z tej strony Maciek. Przepraszam za to z góry, że będzie to post personalny i osobisty. Znacie mnie już trochę i wiecie, że jestem człowiekiem spokojnym, relacyjnym - zaczął, następnie tajemniczo nawiązując do zakończenia małżeństwa z Mrozowską:

Po rozstaniu z Moniką, moją byłą żoną, nigdy nie dotykałem naszych spraw publicznie. Nie opowiadałem o kulisach naszego rozstania, a uwierzcie mi, to rozstanie nie było świadome... - pisze i przechodzi do sedna.

Maciej Szaciłło wymienia, jak angażuje się w życie córek

Pisząc o tym, jak samotnie dba o dzieci i bierze za nie odpowiedzialność, pominęła rolę trzech ojców, również finansową, w życiu swoich dzieci. I uważam, że jest to krzywdzące. Krzywdzące dla mnie i dla wielu ojców, którzy po rozwodzie kochają i zajmują się dziećmi. I wiem, że wiele mam po rozstaniu zostaje ze wszystkim na głowie. Tak dzieje się zbyt często, ale nie zawsze. To kolejny stereotyp, który funkcjonuje w przestrzeni publicznej - czytamy.

Maciej Szaciłło wyjaśnia, dlaczego zareagował na wpis Moniki Mrozowskiej

Nie wrzucamy często zdjęć dzieci. Dlatego część osób może mieć wrażenie, że jestem mało aktywnym ojcem. Jednak to nie zdjęcia i wpisy na Instagramie oraz to, jak prezentujemy się publicznie, świadczy o jakości naszego rodzicielstwa. O miłości i poczuciu bezpieczeństwa, które im dajemy. Naszym zadaniem jest również bronienie tej prawdy, tych treści, które tutaj prezentujemy. Dlatego jeśli ktoś publicznie pokazując niewielki wycinek prawdy, uderza w to kim jestem to czujemy, że brak reakcji byłby niewłaściwy. Byłby myleniem dobroci z głupotą, bo w prawdziwej duchowości jest przestrzeń na mantry, miłość, ale czasami również na granicę i przysłowiową "kur…" - kwituje.