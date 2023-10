Afery w "Rolnik szuka żony" ciąg dalszy. Waldemar PRZYZNAŁ SIĘ do nawiązana innej relacji poza kamerami (WIDEO)

Xxxx 31 min. temu zgłoś do moderacji 74 0 Odpowiedz

Ależ z niego kłamczuch i manipulant... Aż patrzeć się nie dało, jak te dziewczyny kantuje ii kręci... "Szczerość" - no ja nie mogę. Przecież nie powiedział im prawdy. Nie powiedział, że jeszcze do wczoraj pisał z dziewczyną, nie powiedział, że do niej jeździł i ją odwiedzał, nie powiedział, że do tej "szczerości" wobec nich, za którą one były mu TAK WDZIĘCZNE - zmusili go producenci programu.... No odstręczające to było wszystko...