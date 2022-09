Agata Buzek wymienia czułości z koleżanką na gdyńskich ulicach (ZDJĘCIA)

Agata Buzek nie jest typową celebrytką. Aktorka niechętnie udziela wywiadów i raczej nie ma w zwyczaju opowiadania publicznie o prywatnym życiu. Na ściankach pojawia się sporadycznie i to raczej tylko w kontekście promocji filmowych produkcji ze swoim udziałem.

W weekend córkę byłego premiera paparazzi sfotografowali podczas spaceru po Gdyni. Agata nie była jednak sama. Towarzystwa dotrzymywała jej koleżanka. Panie gawędząc, przechadzały się po mieście. W pewnym momencie zachęcone wyprzedażą postanowiły wstąpić do jednego z second handów, w którym wyposażyły się w kolorowe kapelusze. Po opuszczeniu sklepu wyraźnie podekscytowane zakupami "przyjaciółki" zbliżyły się do siebie. Aktorka i jej tajemnicza towarzyszka nie tylko się przytuliły, ale i czule pocałowały.