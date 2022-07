Jacek Braciak spędza miło czas z koleżanką: pogawędka przy kawie, wspólna wizyta w aptece... (ZDJĘCIA)

Ostatnio Braciak nie jest widywany na małym ekranie, za to często można spotkać go w warszawskich kawiarniach. Jakiś czas temu paparazzi przyuważyli aktora podczas spotkania ze znajomą. Zarówno Jacek, jak i jego towarzyszka, raczyli się pobudzającym napojem z kofeiną i dymem papierosowym, a później udali się na krótki spacer po okolicy, po czym wsiedli do samochodu aktora i odjechali. Niedawno Braciak znów był widziany z tajemniczą brunetką. Tym razem po pogawędce przy kawie para wspólnie udała się do apteki, po czym skierowała w stronę auta Jacka.