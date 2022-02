Jacek Braciak z transpłciowym synem Konradem pozują na okładce magazynu "Replika": "Tata się mnie NIE WSTYDZI" (ZDJĘCIA)

W polskiej przestrzeni medialnej nareszcie coraz częściej porusza się temat transpłciowości oraz realiów życia, z jakimi osoby ze społeczności LGBT+ muszą się na co dzień mierzyć. Do postępu w dyskusji przyczyniają się osoby publiczne, które coraz bardziej otwarcie mówią o swoich transpłciowych dzieciach. Niedawno głośno było o dziennikarzu Piotrze Jaconiu i jego córce. W listopadzie ubiegłego roku natomiast o swoim synu po raz pierwszy opowiedział aktor Jacek Braciak .

Naturalnie panowie poruszyli także kwestię wywiadu dla Zwierciadła, w którym Jacek Braciak nieopatrznie "wyoutował" swojego syna. Aktor poinformował swoje dziecko o całej sytuacji, zanim doszło do publikacji tekstu. Na szczęście nie stało się to zarzewiem żadnego konfliktu. Wręcz przeciwnie, ojciec i syn jeszcze bardziej zbliżyli się do siebie.