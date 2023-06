Agata Duda chce być jak księżna Kate? (FOTO)

Agata Duda, w odróżnieniu od na przykład Jolanty Kwaśniewskiej , nie ubiega się o tytuł ikony stylu. To nie zmienia faktu, że z uwagi na bycie pierwszą damą RP, jej kreacje zawsze są komentowane. Zazwyczaj styliści nie mają jednak zbyt wiele do omówienia, bo żona Andrzeja Dudy od lat jest wierna klasyce. W jej garderobie na próżno szukać jaskrawych kolorów czy odważnych sukni.

Inna sprawa, że pierwsza dama nie jest lwicą salonową. Oczywiście towarzyszy mężowi w jego zobowiązaniach zawodowych i dyplomatycznych. W maju na przykład Dudowie udali się do Londynu na koronację króla Karola III. Do głównych zadań prezydentowej należy jednak angażowanie się w akcje charytatywne i społeczne.

Charytatywna Agata Duda jak księżna Kate?

W najnowszym spocie pierwsza dama ma na sobie zwiewną sukienkę w białe grochy. Odrobiny koloru dodaje szeroki czerwony pasek. Co ciekawe, w podobnym wydaniu wiele razy zaprezentowała się księżna Kate . Middleton miała na sobie sukienkę w drobne grochy między innymi podczas pokazania światu nowonarodzonego księga George'a. Później jeszcze wiele razy pokazywała się w sukienkach z tym samym motywem.

Czyżby Agata Duda inspirowała się księżną Kate? W końcu żona księcia Williama jest uważana za jedną z najbardziej stylowych kobiet na świecie. Krytycy doceniają nie tylko estetykę jej kreacji, ale też symbolikę przemycaną w dodatkach. Często są to nawiązania do historii rodziny królewskiej, na przykład biżuteria należąca do księżnej Diany.