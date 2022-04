Agata Duda daje się ponieść zakupowej gorączce, buszując po LUKSUSOWYM butiku w RZYMIE (ZDJĘCIA)

W miniony czwartek prezydent Andrzej Duda wraz z pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą wylecieli do Rzymu, gdzie udali się na audiencję do papieża Franciszka. Korzystając z zagranicznej wycieczki, głowa państwa i jego ukochana małżonka postanowili sprawdzić na własne oczy, co poza dyplomatycznymi spotkaniami może zaoferować stolica Włoch.