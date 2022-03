Na nadgarstku Andrzeja Dudy pojawiła się tajemnicza ozdoba. Stylistka wyjaśnia, co może oznaczać (FOTO)

Do codziennych obowiązków Andrzeja Dudy należy również monitorowanie rozgrywających się w Ukrainie działań wojennych , aby jak najlepiej wspierać walczących żołnierzy i ochotników oraz zapewnić godne warunki przybywającym do Polski uchodźcom. Prezydent pozostaje w stałym kontakcie z Wołodymyrem Zełenskim , podkreślając, że utrzymują przyjazne stosunki i codziennie rozmawiają przez telefon.

To osobisty i intymny drobiazg. Wygląda na plecioną bransoletkę przyjaźni, którą robi się samemu i darowuje na różne okazje i z różnymi intencjami. Nosi się je, aż się same rozpadną. Według mnie, to jest prezent od kogoś. Nie wiadomo, od kogo, bo nic nie wiemy o sekretnym życiu prezydenta. A może jest to przyjaźń zawiązana z prezydentem Zełenskim? - spekulowała.