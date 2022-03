Andrzej Duda opowiada, jak PRZYJAŹNI SIĘ z Wołodymyrem Zełenskim: "Rozmawiam z nim rzeczywiście CODZIENNIE"

Mam super dobre relacje z Andrzejem. Codziennie rozmawiamy, to jeden z tych liderów, z którymi mam taki kontakt. On do mnie dzwoni, pyta: "Co teraz robisz. W czym mogę Ci pomóc"? Jeszcze mamy krew. Możemy z Agatą przekazać dla rannych. (...) Ja równolegle dzwonię do naszych wojskowych i mówię, że prezydent Rzeczypospolitej Polskiej pyta, czy jest potrzebna krew. "Tak, potrzebna".