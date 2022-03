TYLKO NA PUDELKU: Joe Biden zjadł POLSKĄ PIZZĘ z Głogowa Małopolskiego! Właściciele lokalu w szoku: "My nie wiedzieliśmy, ŻE ON TO BĘDZIE JADŁ!"

Jesteśmy tak mile zaskoczeni i znobilitowani. My nie wiedzieliśmy, że on to będzie jadł, to zamówili sobie żołnierze. To było zamówienie dla żołnierzy, bo oni korzystają z naszych usług często, dostarczamy często tam posiłki i chwalą sobie naszą pizzę. Ale naprawdę nie byliśmy świadomi, była to dla nas straszna niespodzianka, że prezydent zjadł naszą pizzę. W momencie kiedy był pokazany Joe Biden jedzący naszą pizzę, chyba setka znajomych do mnie dzwoniła, wysyłali zdjęcia, print screeny, czy to na pewno jest pizza z GUSTO? Powiedziałem, że tak oczywiście to jest nasza pizza, bo poznałem. To jest nasza pizza pepperoni, bo zamówili pizzę pepperoni... - mówił podekscytowany właściciel.