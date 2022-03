Kinga Rusin radzi DOCENIĆ sojusz z Amerykanami: "Oby Joe Biden nie był MŚCIWY..."

Praktycznie wszyscy tutaj w Kostaryce, gdy dowiadują się, że jesteśmy z Polski, pytają o wojnę. Najbardziej chętni do rozmów, zorientowani w temacie i empatyczni są Amerykanie. Dwa dni temu jeden z nich, po kilku minutach rozmowy wypalił: "Gdyby Rosjanie zaatakowali Polskę, ja i moi koledzy od razu jedziemy was bronić . Bez wahania. Tak się z chłopakami umówiliśmy". Jak się okazało, były żołnierz. Zatkało nas. Przecież nie musi, nie jest w czynnej służbie - opowiada dziennikarka.

Oby Joe Biden nie był mściwy... Dziś przylatuje do nas, wyląduje w Rzeszowie, nie tak daleko od granicy z Ukrainą. To mocny gest! Symboliczne poparcie naszego kraju, pokazanie Rosjanom, że Ameryka jest z nami i nas nie zostawi - interpretuje Rusin. Należy doceniać to, co robią Amerykanie i cieszyć się, że nie są małostkowi - że może bardziej niż obecną władzę cenią po prostu zwykłych Polaków i naszą ojczyznę.