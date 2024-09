Agata Duda emanuje elegancją na spotkaniu z prezydentem Litwy. Postawiła na ŻYWY kolor (ZDJĘCIA)

zgłoś do moderacji

patrzę na dude to widzę takiego fircyka nie dorobionego ,ale to jeszcze nic . Zastanawia mnie jego żona czy naprawdę jest nikim ,kimś na kogo brak czasu aby napisać cokolwiek na jej elokwencję , mądrość ,zasób wiedzy umiejętność zabrania głosu w konwersacji ? Od kiedy jest " pierwszą damą " to czytam tylko że miała ładny żakiet , sukienkę a jakie buty .....równie dobrze można promować szafę z ubraniami a o ile taniej dla budżetu Państwa .