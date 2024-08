Elegancka Agata Duda olśniewa w bieli na obchodach Święta Wojska Polskiego. Zaskoczyła metamorfozą? (ZDJĘCIA)

Marta Bijan była objawieniem czwartej edycji TVN-owskiego "X Factora", w której dotarła do ścisłego finału. Po programie otworzyły się dla niej drzwi do wielkiej kariery, ale w pewnym momencie wycofała się z show-biznesu i skupiła na pisaniu książek. Do muzyki wróciła niedawno i już wkrótce zaprezentuje się widzom festiwalu w Sopocie.