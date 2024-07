Elegancka Agata Duda i prezydent W MOKASYNACH zmierzają na kolację do amerykańskiej restauracji (ZDJĘCIA)

Kalendarz polskiej pary prezydenckiej jest wypełniony po brzegi. Na początku tygodnia Andrzej Duda udał się wraz z małżonką do Stanów Zjednoczonych, a głównym celem wyjazdu był udział głowy państwa w szycie NATO. Będąc za oceanem, prezydent udzielił głośnego wywiadu Telewizji Republika, w którym skrytykował aktualny rząd, co okazało się kolejnym zapalnikiem do ostrej wymiany zdań z Donaldem Tuskiem. Abstrahując od kwestii politycznych, rodzime media bacznie śledziły podróż Dudów, zwracając uwagę m.in. na stylizacje, które zaprezentowała w USA pierwsza dama, Agata Duda.