Agata Duda SKRYTYKOWANA za stylizację na spotkaniu pierwszych dam Europy: "ZBYT KRZYKLIWA" (ZDJĘCIA)

Para prezydencka niedawno wybrała się do Rzymu, gdzie uczestniczyła w spotkaniu przywódców państw należących do Grupy Arraiolos . Plan na drugi dzień misji dyplomatycznej zakładał pojawienie się Agaty Dudy na eleganckim lunchu zorganizowanym w słynnej Galerii Borghese przez pełniącą rolę pierwszej damy córkę prezydenta Włoch, Laurę Matarellę . Panie miały okazję podziwiać zebrane pod jednym dachem dzieła sztuki z zakresu malarstwa oraz rzeźby. Zaprezentowano im również wystawę prac kontrowersyjnego artysty Damiena Hirsta.

Fakt skontaktował się ze stylistą Jarosławem Szado z prośbą, aby ocenił kreację Agaty Dudy. Stylista przyznaje, że dobór tkaniny do okazji można uznać za błąd.

Najważniejsze w takich grupowych spotkaniach - zwłaszcza we współczesnych czasach, kiedy ważne jest zdjęcie - to żeby "wpisać się" w obrazek. Tutaj zapomniano o grupie, ta tkanina jest za bardzo charakterystyczna i wyrazista . (...) Tkanina jest zbyt krzykliwa . Ten wybór byłby odpowiedni, gdyby kreacja została wybrana na wyjście u boku prezydenta. W przypadku spotkania w większej grupie kobiet, zwłaszcza prezydentowych, kreacja niepotrzebnie "krzyczy" i zwraca uwagę na własną osobę - ocenia Szado.

Sukienka Agaty Dudy ma jednak odpowiedni fason i długość, a pasek i buty zostały dobrze dobrane do całości stylizacji . Niektóre z pań założyły na spotkanie sandały i sukienki przed kolano, to jest wręcz karalne w etykiecie ubioru - mówi Szado w rozmowie z Faktem.

Też jesteście ciekawi, co na to wszystko będzie mieć do powiedzenia Christian Paul?