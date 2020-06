"Wiadomości" TVP zachwalają styl Agaty Dudy. Internauci wierzą, że komplementujący ją "amerykański projektant" NIE ISTNIEJE

Niekumamtego przed chwilą zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Ciekawi mnie co sobie w duchu myśli sama Agata Duda albo np. jej córka. Pozuja na taką elytę światowa a razem z Andrzejem zachowują się w polityce często mega wieśniacko. Ja nie życzyłabym sobie takich żałosnych zagrywek ze strony tvp na jej miejscu, ona nie wyraża sprzeciwu. Rozumiem , że chcą wygrać, że prezes ich tam do czegoś zmusza no ale do choroby jasnej to oni z Andrzejem będą rozliczani w przyszłości za lata prezydentury a nie ktoś tam inny! Czemu nie chronią się przed wychodzeniem na głupków?