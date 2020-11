Agata Duda wspiera STRAJK KOBIET?! Internautów zaalarmowała KREACJA pierwszej damy (ZDJĘCIA)

Podczas trwającej już od kilku tygodni walki o prawo kobiet do samostanowienia o własnym ciele jeszcze bardziej bolesne niż dotychczas zdawało się milczenie pierwszej damy . W chwili, gdy Polki najbardziej potrzebowały jej wsparcia, Agata Duda ponownie nabrała wody w usta. W końcu żona prezydenta we wspólnym wywiadzie z małżonkiem dość ogólnie sformułowała swoją opinię na temat ustawy.

Ja nie wyobrażam sobie, że mogłabym usunąć ciążę, nawet zagrożoną, ale to wynika z moich przekonań i wiary, ale także ze świadomości, że w tej sytuacji miałabym wsparcie rodziny. Stawiam pytanie: czy każdy jest zdolny do heroizmu? Czy kobiety muszą być zmuszane do heroizmu? Mam wątpliwości - stwierdziła kilka tygodni temu Agata Duda.